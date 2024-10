Informatico premiato negli Usa per tre software rivoluzionari 

Riconoscimenti prestigiosi e premi negli Usa per un progettista di sistemi di sicurezza informatica di Bolotana. Mariano Ortu, 64 anni, ha realizzato tre progetti Open Source che, oltre essere stati pubblicati nel sito più famoso del mondo, il Sourceforge di San Diego, negli Usa, sono stati premiati con una prestigiosa stella tra oltre 500 mila candidati. Al progettista informatico di Bolotana è stato rilasciato anche un attestato che autorizza gli sviluppatori ad esporre il Rising Star nel proprio sito. Mariano Ortu dallo studio di progettazione del suo paese, ha diffuso in tutto il mondo i software da lui realizzati. Si registrano infatti download in quasi tutto il pianeta. certificati importanti, che affermano che i software prodotti dal progettista bolotanese sono assolutamente stabili, sicuri, performanti. «Ho deciso di pubblicare in America dopo i riscontri positivi ottenuti con un primo software per la gestione delle password denominato Sicurpas - dice Mariano Ortu - Nel sito Sourceforge è presente il meglio dell’ingegneria informatica mondiale, pertanto la pubblicazione dei miei software rappresenta un test molto rigoroso, passato il quale viene certificata qualità ed efficienza dei medesimi». Open Source perchè? «I miei progetti - dice Mariano Ortu - sono orientati alla tutela della privacy, salvaguardia dei dati e sicurezza dei medesimi. Ciò implica l’implementazione di protocolli crittografici. Sono estremamente soddisfatto del fatto che molti programmatori si avvalgono delle mie competenze per la progettazione dei loro software». (f. o.)

