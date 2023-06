Informatico morto, resta il mistero 

L’autopsia non ha chiarito le cause del decesso del tecnico informatico Fabio Garavelli, 52 anni, trovato morto nella sua abitazione a Torre degli Ulivi, con una frattura alla mascella che – poco prima del decesso – l’aveva spinto ad andare al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. La morte risalirebbe ai primi di giugno, ma per avere un referto preciso bisognerà attendere che il medico legale Matteo Nioi completi anche gli esami istologici sui campioni prelevati ieri nel corso dell’esame, durato oltre tre ore.

L’inchiesta

Nonostante i consigli dei medici che gli avrebbero chiesto di farsi ricoverare per la frattura alla mandibola, il 52enne sarebbe tornato a casa (con la promessa di farsi rivedere), ma poi ad amici e vicini di casa avrebbe confidato di essere stato aggredito e ferito con un colpo di chiave inglese. Proprio a seguito del referto medico acquisito dai carabinieri di Capoterra, il pm Giangiacomo Pilia ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale, chiedendo ai militari di interrogare i vicini di Torre degli Ulivi e sollecitando al medico legale l’autopsia che ieri è stata fatta con cura dal consulente della Procura. Ad esclusione della frattura, già nota (e che di suo non può aver causato il decesso), non sarebbero stati trovati altri elementi che possano far ipotizzare una morte violenta. C’è da dire, però, che il corpo era ormai in uno stato tale da rendere necessari gli esami di laboratorio per risalire alle cause del malore fatale.

L’allarme

A lanciare l'allarme era stata una vicina di casa che venerdì scorso cercava un gattino. Fabio Garavelli era morto già da giorni, trovato nel letto dai carabinieri che hanno subito comunicato l’accaduto al magistrato di turno. L’informatico viveva da solo in una villetta del settore A di Torre degli Ulivi che aveva ereditato dai genitori dopo la loro morte. Sin da ragazzo, avrebbe avuto problemi che l’avevano portato a essere ospite qualche tempo fa della comunità di San Patrignano. Tornato nell’Isola sarebbe riuscito a riprendere in mano la propria vita, diventando un tecnico conosciuto e apprezzato per il suo lavoro in una società specializzata nello studio delle evoluzioni del mercato digitale e nei processi d'innovazione.

