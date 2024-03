Informacittà, in vigore i nuovi orari 

Tre aperture settimanali la mattina, due il pomeriggio. Nuovo calendario per l’Informacittà di Selargius, in piazza Si ‘e Boi, già attivo dal 1° marzo. Sportello aperto il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 a mezzogiorno, dalle 16 alle 19,30 il giovedì e il venerdì.

I servizi offerti dall’ufficio delle Politiche sociali del Comune restano invece gli stessi: dall’orientamento sulle offerte di lavoro, studio e formazione, alle informazioni su iniziative culturali e per il tempo libero.

L’operatore dello sportello di piazza Si ‘e Boi garantisce anche il supporto per la redazione di un curriculum, per l’attivazione dello Spid, informazioni sulle prestazioni assistenziali erogate a livello comunale, regionale e statale, e l’aiuto per la compilazione di domande in modalità telematica.

E per i cittadini senza computer, c’è l’assistenza per l’invio delle istanze relative ai servizi sociali.

RIPRODUZIONE RISERVATA