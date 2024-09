Informacittà chiuso domani mattina   

Un disservizio che porterà alla chiusura per mezza giornata dei locali comunali dove viene fornito un servizio molto importante per gli oristanesi. «A causa dell’interruzione dell’energia elettrica programmata in vico Episcopio per domani dalle 9 alle 16, l'Informacittà rimarrà chiuso al pubblico», si legge in una nota del Comune. Un problema che comunque dovrebbe essere legato solo alla mattina per cui «Il servizio sarà nuovamente disponibile al pubblico dalle 16», viene puntualizzato dagli uffici comunali.

