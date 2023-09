Infopoint, i ruderi di un servizio 

Il fiducioso turista arrivato sino a viale Buoncammino, quasi s’illumina davanti al cartello che indica l’ufficio informazioni: qualche metro e si trova davanti alle serrande - abbassate - dell’infopoint chiuso da anni. Quello dove fa bella mostra la scritta che ricorda la candidatura del 2019 di Cagliari a capitale europea della Cultura, davanti alla torre di San Pancrazio ugualmente chiusa, dal 2016. Due anni dopo, da quando si è deciso di cancellare tutti i punti di informazioni turistiche dalla città.

Passato e presente

Chiusi dalla Giunta Zedda e mai riaperti resistono i chioschi, dove un tempo c’era chi accoglieva i visitatori e oggi solo abbandono. In quello di piazza Ingrao da una fessura s’intravedono sedie, scrivania, penna e blocco; nella struttura di piazza Matteotti prossima al restyling, un tempo dell’ex Provincia e poi passata dalla Città metropolitana al Comune per un euro, c’è un albero di Natale addobbato. Al di là dei vetri, le tracce della vita che fu: ventilatore, confezioni di topicida, una stampa dei Miliziani abbinata a L’Unione Sarda. E infine piazza Indipendenza, dove la struttura in ghisa resiste al tempo e alle proteste.

Turismo elettorale

Nel 2014 si era scandalizzata la destra, con flash mob e una serie di attacchi all’allora sindaco Zedda. «Una città come Cagliari non può avere gli infopoint chiusi», disse qualcuno che ora è in maggioranza. E lo disse anche il primo cittadino Paolo Truzzu in campagna elettorale. Politica a parte: chi sceglie il capoluogo sardo, deve affidarsi all’unico infopoint esistente (in Municipio, oppure ripiegare sulla tecnologia. Terza opzione: elemosinare indicazioni da passanti.

Il dibattito

«Gli infopoint sono un servizio indispensabile per la città in un’ottica di promozione turistica», premette l’assessore al Turismo, Alessandro Sorgia: «L’unico attualmente esistente non è sufficiente, è necessario implementarli. Per questo stiamo studiando con il sindaco e gli uffici soluzioni alternative». Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza ed ex assessora al Turismo nella seconda consiliatura Zedda, difende la scelta del suo sindaco: «Un unico punto ben strutturato e facilmente raggiungibile fisicamente e attraverso la tecnologia è sufficiente. In Consiglio si era votato all’unanimità il trasferimento dell’infopoint dal municipio a palazzo Pizzorno-Binaghi, ma è tutto fermo. Così come non si capisce perché non si è rinnovata la convenzione per la struttura in grado di gestire il turismo con i portatori di interesse messa a bando nel 2018, affidata nel 2019 e scaduta nel 2021. Basterebbe utilizzare gli introiti della tassa di soggiorno per farla ripartire».

La tassa di soggiorno

Pierluigi Mannino, presidente della commissione Turismo, dice di avere una visione chiarissima: «Occorrono più infopoint, da posizionare nei punti strategici, ed è necessario rivedere la segnaletica turistica, di cui sento parlare dal 2011 e che torna sempre in prossimità delle elezioni. Avevamo iniziato a parlarne prima del Covid, poi rincorrendo l’emergenza ci siamo fermati. Sono temi importanti, si potrebbe ragionare sulla possibilità di destinare quanto ricavato con la tassa di soggiorno per ripristinare i punti informativi». Interviene anche la consigliera Enrica Anedda: «Ho fatto presente più volte in Consiglio che per una città turistica sono fondamentali infopoint e cartelli turistici, oltre alle app, che da sole non bastano».

