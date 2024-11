«Info turistiche nelle edicole» 

«Oggi il ruolo dell’edicolante rappresenta un punto di riferimento per la gente del quartiere ma anche per i turisti che sempre più cercano informazioni di ogni genere». Massimiliano De Marchi, titolare dell’edicola in centro a Pula, inizia il suo racconto da qui. Impossibile dargli torto: l’edicola è, in effetti, un luogo importante per la comunità, non solo per l’acquisto di giornali, riviste, collane di volumi bensì per un costante e prezioso scambio di idee, per ricevere un consiglio o una semplice informazione.

Da sempre l’edicola diffonde cultura, raccogliendo un bacino variegato di clienti di ogni età. L’attività, che De Marchi porta avanti insieme a sua moglie Marzia, lo tiene impegnato con passione da 25 anni ma il chiosco risale agli anni Sessanta. Lo sviluppo urbanistico ha ricollocato l’edicola nell’attuale posizione, punto di passaggio verso le spiagge, la zona archeologica e la laguna di Nora.

Tra i servizi offerti dall'edicola De Marchi, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, Superenalotto e gratta e vinci, anche la possibilità di pagare le utenze. «La stagione appena trascorsa ha dato numeri in linea con quelli dello scorso anno, nonostante le difficili vendite di quotidiani e periodici», riferisce De Marchi. I tempi sono di certo più movimentati rispetto al passato eppure, anche se la clientela è cambiata, persistono coloro i quali sono abituati a frequentare l’edicola e ne fanno affidamento da sempre.

«Ecco che per il futuro mi auguro che si apprezzi di più il valore della carta stampata, che continua ad avere un suo fascino. Aspetto sempre le nuove generazioni attratte dalla voglia di informazione e conoscenza, elementi alla base di una società civile e democratica», dice l’edicolante di Pula, la cui passione per il suo lavoro è evidente. Un settore essenziale per la società, per la sua crescita: ne è convinto Massimiliano De Marchi.

