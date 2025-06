Info-point bloccato dagli usi civici 

Sarà il Consiglio comunale di Macomer a decidere sull’utilizzo di un’area in cima al monte Sant’Antonio, al centro di un pasticcio burocratico. Si dovrà valutare se proseguire i lavori, avviati ai primi di marzo e subito sospesi, per realizzare l’info-point e i bagni in un’area gravata da usi civici, motivo per cui il cantiere è stato bloccato, in autotutela.

Il progetto

Sul posto, circondato dal bosco, si stavano realizzando due strutture, con le basi in cemento armato, una accanto all’altra, di 80 metri quadri (per l’FInfo-Point) e altri 60 metri quadri (per i bagni pubblici) che ora, per consentire lo svolgimento della festa in onore di sant’Antonio di Padova, sono stati ricoperti. Il progetto si inserisce nella riqualificazione del percorso religioso tra la chiesa di San Pantaleo con quella in cima al monte, in collegamento con itinerari archeologici ambientali che portano ai nuraghi Craba e Solene e a Pilinzones. Il percorso mira a promuovere le conoscenze, valorizzare le risorse archeologiche, ambientali, storiche culturali del territorio. Tutto era stato programmato nel 2019, finanziato dalla Regione per complessivi 700 mila euro (430 mila euro per le due strutture) e in capo all’Unione dei Comuni del Marghine.

Il Comune

«Il progetto per realizzare le due strutture - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - è stato bloccato per problemi burocratici. Visto che l’area ricade in un vincolo paesaggistico, appare necessaria la sospensione degli usi civici. Per questo è necessario il passaggio in Consiglio comunale. Una discussione opportuna, per stabilire quale sarà lo sviluppo del monte Sant’Antonio». Dello stesso avviso l'assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis: zUn pasticcio burocratico, che va risanato attraverso l’intervento del Consiglio». Il presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu, aggiunge: «Ci sono tutte le autorizzazioni dell’Unione dei Comuni, tranne quella relativa al passaggio dagli usi civici, che deve passare nuovamente in Consiglio». Restano le basi, in cemento armato, e il progetto fortemente contestato dai cittadini, in particolare dalle associazioni ambientaliste e dei cacciatori.

