Influenza, vaccinarsi è sempre l’arma vincente 

Dobbiamo migliorare. Perché vaccinarsi per prevenire l’influenza significa proteggere noi stessi, specie se si è avanti con gli anni o si soffre di malattie croniche come il diabete, le patologie respiratorio, cardiovascolari e renali, e non solo. Con il vaccino, a tutte le età, si riducono i rischi di complicanze e si pone una barriera alla diffusione del virus. Visto che i ceppi previsti in circolazione per quest’anno appaiono particolarmente “cattivi”, poi, c’è un motivo in più per proteggersi. con vaccini su misura. Perché occorre superare i bassi tassi di copertura dello scorso anno nell’isola: pensate che in Sardegna nella scorsa stagione il 35,7% degli over 65 ha scelto di vaccinarsi, con un calo rispetto all’anno precedente (37,3%). In ogni caso, un dato molto lontano dagli obiettivi fissati per questa fascia d’età dal Ministero della Salute.

Prevenzione

Il richiamo alla prevenzione, in una stagione che si annuncia complessa visti i diversi virus circolanti, viene dagli esperti che prenderanno parte alla trasmissione “Speciale Ippocrate” di Videolina dal titolo “Influenza perché è importante proteggersi con vaccini su misura a ogni età” in programma stasera alle 21,30. Il programma coordinato da Luca Neri e Federico Mereta, vede la partecipazione della pediatria di famiglia Michela Sanna, di Gabriele Mereu, Responsabile Vaccinoprofilassi ASL Cagliari e Giovanni Sotgiu, Infettivologo e docente di Statistica clinica all’Università di Sassari.

Antigene

Come detto, l’obiettivo è proteggersi. Anche perché l’australiana, con alcuni casi già registrati in Italia, è in agguato. “Per quanto riguarda i vaccini – spiega Mereu – ce ne sono specifici per bambini, adulti ed anziani. Per quest’ultima popolazione, in cui la risposta immunitaria è più debole, è stato messo a punto un vaccino contenente un maggiore dosaggio di antigene, per offrire una protezione superiore rispetto al vaccino tradizionale, pur rispettando gli stessi standard di sicurezza e tollerabilità. Il vaccino ad alto dosaggio ha dimostrato un’efficacia superiore del 24% rispetto al vaccino a dose standard nel prevenire l’infezione da virus influenzale negli adulti più anziani oltre a preservare meglio dal rischio di ricovero in ospedale”.

Immunosenescenza

Insomma. bisogna prestare attenzione all’immunosenescenza. Come spiega Sotgiu, “esiste un vero e proprio l'invecchiamento biologico del sistema immunitario, che è associato a un progressivo declino delle difese, scarsa risposta alle vaccinazioni, aumentata sensibilità alle conseguenze cliniche delle infezioni (con maggior rischio di ospedalizzazioni e maggiore impiego di antibiotici). Per questo gli agenti patogeni trovano una resistenza inferiore in soggetti con più di 65 anni, che sono maggiormente esposti al contagio e più fragili rispetto agli effetti”.

I più piccoli

Anche dall’altra parte del ciclo della vita, peraltro, secondo gli esperti è importante proteggere i bambini. Sia per preservare loro stessi da quadri che potrebbero complicarsi e comunque determinare febbre alta ed altri sintomi, sia per cercare di interrompere la catena di trasmissione interfamiliare. Il vaccino antinfluenzale è quindi raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno riconosciute controindicazioni. E se i sintomi arrivano? Prima di tutto, teniamo presente che non sempre i problemi di stagione sonolegati ai virus dell’influenza, visto che ne circolano molti, compreso quello del Covid, che possono dare disturbi simili. Poi, ricordiamo che il trattamento dei disturbi è solo sintomatico. Importante è soprattutto non usare antibiotici, se ovviamente non li prescrive il medico che può rilevare una complicazione batterica. Riposo e alimentazione leggera possono aiutarci a “superare” il virus.