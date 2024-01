Influenza suina, paura in Ogliastra 

Tre ogliastrini a Lanusei sono ricoverati per infezione da virus H1N1. Le loro condizioni sono gravi. Due pazienti, uno di Bari Sardo, 60 anni, e l’altro di 45, di Tertenia, sono intubati. In particolare il quadro clinico di quest’ultimo è giudicato piuttosto critico. Il terzo uomo, ospite del reparto diretto da Francesco Loddo, è sottoposto a ventilazione meccanica e fra i tre è quello in condizioni meno precarie. Si tratta di pazienti affetti da forme gravi di insufficienza respiratoria acuta, secondaria al virus dell’influenza che, secondo le previsioni degli esperti, raggiungerà il picco tra un paio di settimane. Il virus del tipo A/H1N1, noto come anche virus dell’influenza suina, è il responsabile della pandemia di influenza del 2009 e da allora sta continuando a circolare, riaffacciandosi ogni anno nel cocktail di virus responsabili dell’influenza stagionale e contro i quali viene messo a punto un vaccino specifico.

I casi

I tre pazienti sono entrati in ospedale la scorsa settimana. Tutti più o meno con gli stessi sintomi, riconducibili a un’influenza ma più in generale con un malessere fisico diffuso. Febbre alta, mal di gola, raffreddore, sonnolenza, perdita di appetito, dolore alle articolazioni e ai muscoli e tosse. Tanta. Che con il passare dei giorni si è fatta sempre più secca e stizzosa, tanto da suggerire ai familiari di chiamare i soccorsi per raggiungere l’ospedale. Sono stati sufficienti alcuni controlli per accertare la polmonite bilaterale. I test di laboratorio hanno confermato i sospetti iniziali: influenza A da sottotipo H1N1.

Così come per la classica influenza stagionale, si legge sul sito del ministero della Salute, quella suina si può trasmettere per via diretta (attraverso le piccole gocce di saliva conseguenza di starnuti, colpi di tosse, baci, colloqui molto ravvicinati o attraverso il contatto con lo stesso bicchiere di una persona infetta) o indiretta. In questo caso a trasmettere il virus è il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie di qualcuno che è già malato. La possibilità di trasmissione del virus mangiando carne di maiale o prodotti ottenuti dalla lavorazione di questa è esclusa, puntualizza il Ministero, ma a prescindere dall’influenza è sempre preferibile mangiare carne ben cotta. «L’unica vera misura efficace per prevenire l’influenza o per prevenirne le forme gravi - dice il primario, Francesco Loddo - è rappresentata dalla vaccinazione antinfluenzale».

I farmaci usati sono gli stessi dell’influenza stagionale. Nella stragrande maggioranza dei casi sono farmaci per il trattamento dei sintomi. In qualche caso vengono utilizzati degli antivirali. Stesso discorso per il vaccino. Contro il virus H1N1, come chiarisce il responsabile del reparto è efficace il vaccino contro l’influenza stagionale.

La genesi

Il virus, comparso nella primavera 2009 in Messico, è una combinazione di agenti patogeni infettivi provenienti da maiali, uccelli ed esseri umani. È stato probabilmente nei maiali che questi vecchi virus si sono riassortiti fino a dare origine a un virus mai visto in grado di aggredire le cellule umane.

È stata una pandemia breve, quella del 2009, dichiarata finita dopo un anno, ma questo non significa che il virus H1N1 abbia smesso di circolare nel 2010: continua a essere presente in tutto in mondo.

