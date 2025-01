Influenza e Covid, arriva l’open day per le vaccinazioni 

Giovedì 30 gennaio, nel centro vaccinale Binaghi, in via Is Guadazzonis, è in programma un open day per le vaccinazioni anticovid ed antinfluenzale con orario continuato dalle 8 alle 17. Saranno aperti 4 ambulatori in contemporanea, mentre tutte le altre attività vaccinali osserveranno la chiusura al pubblico eccezion fatta per emergenze (vaccinazioni antirabbiche ed antitetaniche per ferite lacero contuse). Si tratterà – fanno sapere dalla Asl – di una seduta straordinaria senza necessità di prenotazione.

La vaccinazione antinfluenzale, ricorda il Ministero della salute, è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze. È raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. È raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi - 6 anni. Il vaccino antinfluenzale è comunque indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico. Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno.

Una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dei bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, a cui si raccomandano due dosi da somministrare a distanza di almeno quattro settimane.

In inverno circolano anche altri virus che provocano febbre e raffreddore, spesso scambiati per influenza. Contro questi virus il vaccino non è efficace, perché protegge solo da quelli influenzali.

