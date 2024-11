Influenza, corsa ai vaccini ma le dosi gratuite in farmacia non ci sono 

A quasi due settimane dall’annuncio dell’avvio della campagna «in via sperimentale» per gli over 60, fare gratuitamente il vaccino antinfluenzale in farmacia non è ancora possibile. L’assessore Armando Bartolazzi, citando quale «esempio di una sanità più efficiente, più efficace e più vicina al cittadino» la possibilità di questo servizio per «rendere capillare la campagna vaccinale in tutti i territori dell’Isola raggiungendo anche le zone meno servite», aveva assicurato l’assegnazione di 65mila euro; ma, al di là della cifra assai esigua, nessun atto pratico è seguito all’annuncio.

I vuoti dell’assistenza

Un peccato, perché – a un mese dall’avvio della campagna antinfluenzale (450mila le dosi ordinate per tutta l’Isola, 100mila per l’Asl di Cagliari) – sarebbe stato opportuno affiancare fin da subito la rete delle farmacie a quella dei medici di famiglia, pediatri, Rsa. Opportuno e necessario proprio per garantire un servizio «capillare», soprattutto nei paesi dove l’assistenza di base non c’è. Tanti, purtroppo, i territori scoperti. Su un totale di 1.400 ambulatori di medici di famiglia, quelli chiusi sono 470; il che significa che circa 480mila sardi non hanno un’assistenza primaria o ce l’hanno soltanto uno, due giorni a settimana.

Il tempo stringe

Se a questo desolante quadro, aggiungiamo la fotografia di una popolazione nient’affatto giovane – in Sardegna gli over 60 sono quasi 540mila, più di un terzo dei residenti – si capisce quale può essere la valenza di un servizio sanitario come la farmacia, che, come la caserma dei carabinieri, in molti centri dell’interno è rimasto l’unico presidio. La nostra è una delle pochissime regioni a non aver avviato per tempo le vaccinazioni gratuite in farmacia, e adesso che mancano due settimane a dicembre, mentre comincia a crescere il numero dei casi di influenza, il rischio - tra gli adempimenti burocratici da smaltire in Regione, l’aggiornamento della piattaforma da parte dei farmacisti, gli ordini e la distribuzione – è che il progetto ritardatario finisca per restare lettera morta. «Siamo molto in ritardo», allarga le braccia il presidente di Federfarma Sardegna Pier Luigi Annis. Sottolinea che «bisogna partire almeno entro l’ultima settimana di novembre». E pazienza se, «per il momento le dosi sono poche, l’importante è partire con la campagna, anche per poter valutare adeguatamente la risposta».

La rete da coprire

Le dosi (gratuite, mentre fare a pagamento il vaccino in farmacia è già possibile, ndr ) sono obiettivamente poche; a conti fatti, poco meno di undicimila visto che la Regione paga 6 euro per ogni somministrazione. «Ripeto, l’importante è partire: l’urgenza è dare un servizio più capillare, soprattutto nei territori dove manca il medico di famiglia». Magari per venire incontro ai 480mila sardi che non sanno a chi rivolgersi.

Lo spray per i piccoli

Intanto, sull’altro fronte, procede la campagna antinfluenzale. «Va molto bene», assicura Gabriele Mereu, responsabile del servizio di vaccinoprofilassi dell’Asl di Cagliari. «Abbiamo consegnato e distribuito centomila dosi di vaccino, e grazie alla collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri, ai quali si aggiunge la rete delle Rsa e delle case di cura, gran parte sono state fatte». Il vaccino antinfluenzale è raccomandato in particolare alle persone fragili, agli anziani, ai pazienti cronici, ai bambini e agli over 60. «Sono a disposizione diverse tipologie di vaccini, più efficaci a seconda della condizione e dell’età del paziente». Niente puntura per i più piccoli, «il vaccino è sotto forma di spray nasale»; mentre, «per gli anziani, che hanno una risposta immunitaria più debole, è stato messo a punto un vaccino contenente un maggiore dosaggio di antigene, per offrire una protezione superiore con gli stessi standard di sicurezza».

