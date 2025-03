Influenza aviaria: quali rischi per l’uomo? 

Il virus era stato identificato la prima volta negli anni Novanta in Asia. Da allora l’influenza aviaria ha rappresentato una minaccia ad andamento altalenante a causa della mortalità fra coloro che si sono infettati. A causa di nuovi focolai, in particolare fra i bovini, il tema ha ripreso vigore per i rischi di trasmissione fra uomo e uomo: Goffredo Angioni, direttore della struttura complessa di Malattie infettive e tropicali della Asl di Cagliari, è ospite di Lorenzo Paolini nella puntata di Unione Salute (in onda oggi alle 9 su Videolina).