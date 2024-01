Influenza, altri tre pazienti ricoverati 

Altri tre pazienti, dopo i primi accertamenti in Pronto soccorso, sono ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale di Lanusei. Anche loro debilitati dallo stato influenzale, sono in corso accertamenti sul sottotipo, tanto da richiedere il trasferimento da casa in ospedale. L’Asl Ogliastra invita la popolazione a mantenere elevata l’attenzione sui sintomi influenzali. Specie quando insorgono criticità respiratorie, anticamera di un quadro sanitario allarmante.

Intanto restano gravissime le condizioni dell'artigiano di 45 anni di Tertenia ricoverato in Rianimazione per l’influenza suina. L’uomo, che nei giorni scorsi ha contratto il virus dell’influenza A/H1N1, è costantemente monitorato dal personale sanitario del reparto diretto dal primario Francesco Loddo. In terapia intensiva anche il 60enne di Bari Sardo, le cui condizioni sono ugualmente gravi.

La situazione

L’influenza A/H1N1 è un'infezione virale che interessa l’apparato respiratorio e comporta sintomi simili a quella stagionale. Questa malattia respiratoria acuta è generalmente provocata dal virus A/H1N1, nonostante possano essere chiamati in causa diversi virus influenzali di tipo A. Nelle ultime settimane il virus sta dilagando sul territorio nazionale e le previsioni indicano ancora un paio di settimane per raggiungere il picco dell’influenza. In Ogliastra le condizioni di due persone si sono aggravate. Talmente tanto da finire in terapia intensiva. L’H1N1 nella terra della longevità è stata letale soprattutto durante l’inverno del 2019. A gennaio di quell’anno il virus killer aveva ucciso Antonietta Mulas, 71 anni, di Perdasdefogu, che era ricoverata all’ospedale di Lanusei, a febbraio Carla Pisanu (35), di Bari Sardo, e Tonino Tangianu (61), di Triei, entrambi morti a Sassari. «Sul territorio, al momento, non esiste alcun allarme legato all’influenza: l’Asl Ogliastra mantiene comunque la massima attenzione sul fenomeno».

Le avvertenze

Dall’ospedale, diretto da Luigi Ferrai, aggiornano il quadro della situazione rispetto ai casi di polmonite. «Ci sono due persone in terapia intensiva colpite da polmonite, causata da virus influenzale di tipo A, altre 3 hanno richiesto l’ospedalizzazione e sono ricoverate in Medicina». L’Asl invita tutta la popolazione a mantenere alta l’attenzione. I sintomi dell’influenza sono rappresentati da rinorrea (naso che cola), faringite (mal di gola), tosse, febbre, malessere ed astenia (stanchezza), in alcuni casi possono insorgere difficoltà respiratorie (dispnea, cioè respiro affannoso) che rappresentano un campanello d’allarme. Questo può capitare quando l’influenza colpisce le basse vie respiratorie (polmonite influenzale).

