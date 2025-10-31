VaiOnline
Lanusei.
01 novembre 2025

Influenza, al via la campagna di vaccinazione 

Al via in Ogliastra la campagna di vaccinazione antinfluenzale. La somministrazione ha preso il via nei giorni scorsi negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. È possibile vaccinarsi anche recandosi nei centri di vaccinazione del servizio di Igiene Pubblica della Asl Ogliastra a Lanusei, Tortolì e Jerzu, dove è possibile anche ricevere la dose di richiamo del vaccino anti-Covid, con le nuovi varianti. L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo ed è tra le poche malattie infettive che può essere contratta più volte nel corso della vita di un individuo. Le complicanze dell'infezione possono essere gravi, come polmonite, miocardite ed encefalite. «Il vaccino per l'influenza è sicuro ed efficace – spiega la dottoressa Laura Lai, dirigente del servizio Igiene pubblica - dà una protezione sia indiretta, tramite l'immunità di gruppo, sia diretta, prevenendo le forme gravi e le complicanze della malattia, che sono tra le prime cause di ospedalizzazioni e decessi. Per garantire un’ immunità adeguata – continua – è importante eseguire la vaccinazione annualmente che assicura una protezione continua e aggiornata contro i ceppi virali specifici ad ogni stagione influenzale».

