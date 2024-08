È stato trovato senza vita in strada Enzo Bondi, influencer 39enne che, con il nickname Kaiserjny, su TikTok e Instagram contava migliaia di follower. Il corpo è stato trovato da alcuni passanti, poco dopo la mezzanotte, sul marciapiede del Lungotevere Dante. Da una prima analisi, non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma ulteriori accertamenti chiariranno le cause della morte.