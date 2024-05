Influencer in fin di vita, in cella il marito: «Sono innocente» 

Torino. Due versioni differenti e soprattutto poco convincenti. Le voci sempre più insistenti su un rapporto di coppia ormai deteriorato. Gli esiti dei sopralluoghi. Il concreto pericolo che volesse darsi alla fuga. Sono tanti gli elementi che hanno convinto la procura di Biella a trasformare Jonathan Maldonato da indagato a piede libero a persona in stato di fermo. Il 37enne dipendente della filiale di Gattinara (Vercelli) di una nota azienda produttrice di caffè è in carcere con l’accusa di avere tentato di provocare la morte della moglie. Mentre la sua presunta vittima, Soukaina El Basri, influencer con 84mila follower, in una stanza dell’ospedale di Novara continua a lottare contro l’orribile ferita al torace che le ha provocato la lacerazione dell’arteria mammaria. «Posso solo dire che il mio assistito si dichiara non colpevole» afferma il difensore di Maldonato, l’avvocato Giovanna Barbotto. Ma sono troppe, secondo gli investigatori della squadra mobile della questura biellese, le cose che non quadrano. Il 16 maggio Siu viene portata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: ha un foro in pieno petto, perde sangue. Jonathan dice che si è fatta male da sola urtando contro lo spigolo di un mobile. Non gli credono: quella ferita è più compatibile con l’affondo di un oggetto appuntito, un cacciavite o un punteruolo. Il primo sopralluogo nell’abitazione rafforza i sospetti. Il 18 maggio, in piena notte, l’uomo viene riascoltato dagli inquirenti e cambia la storia: questa volta la moglie ha compiuto volontariamente un gesto autolesionistico. È lui stesso, nel corso di un nuovo sopralluogo, a indicare l’arma al capo della mobile. Ma non riesce ad essere convincente. Il medico legale sostiene che non può essere andata così. Durante il terzo sopralluogo, questa volta all’esterno dell’edificio, spuntano altri indizi. E alla fine scattano le manette. Il tribunale dei social ha già pronunciato la sentenza contro Jonathan riempiendogli il profilo Facebook di insulti.

RIPRODUZIONE RISERVATA