Influencer ed ex rossoblù in campo per beneficenza 

Una partita che unisce sport, spettacolo e solidarietà. In città torna l’appuntamento con la beneficenza grazie a “Su Coru si Solidarizzara” che il 31 agosto vedrà scendere in campo, nell’impianto di calcio del Cus, influencer sardi, volti dello spettacolo e alcuni ex giocatori del Cagliari.

L’iniziativa nasce da un’idea di Kry Fissoridendo, noto influencer sardo, insieme a un gruppo di amici che hanno voluto portare in città il fascino della “partita del cuore”. Obiettivo: raccogliere fondi da destinare ad associazioni locali che operano nel sociale e che potranno così portare avanti le proprie attività con maggiore serenità.

«L’idea è nata quasi per caso, dopo una partita di beneficenza a Oliena – racconta Kry Fissoridendo –. Tornando a casa, mia moglie mi ha spronato a organizzare un evento del genere. Poco dopo ho parlato con Moska (famoso tatuatore anche lui star dei social ndc ), che mi ha confidato di voler dare vita a un progetto simile: una coincidenza che mi ha convinto a mettermi subito al lavoro. Nel giro di pochi giorni anche Giuseppe Siena, dei Megaphonia, mi ha proposto la stessa cosa e da lì è partita la macchina organizzativa. Poi si è unito il grafico Gabriele Soi, fondamentale soprattutto per la comunicazione e i canali social, e anche i Superanimatori hanno dato ulteriore forza all’iniziativa. È stato davvero come vedere i pianeti allinearsi».

Tra i promotori anche Giuseppe Siena e Matteo Cristino, del duo Megaphonia: «Sin da bambino - racconta Siena - avevo il sogno di entrare nella Nazionale Cantanti, ma non è mai successo. Dopo un’intervista con Kry alla Corte del Sole gli abbiamo proposto di creare una Nazionale Artisti Sardi e abbiamo trovato subito grande entusiasmo. Lui aveva già organizzato quattro partite, ma mai a Cagliari. Io e Matteo saremo in campo, e con noi anche Moska. Questo è il primo evento, ma speriamo che sia solo l’inizio».

E Moska aggiunge: «Avrei voluto da tempo organizzare una partita di beneficenza con Kry. Questa è stata l’occasione giusta per condividere finalmente l’avventura. Vivo queste cose giornalmente. “Su Coru si Solidarizzara” vuole diventare un appuntamento fisso, capace di sensibilizzare il pubblico e dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà».

