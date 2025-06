«Inflazione, troppa incertezza» 

«Il contesto rimane altamente incerto e potenzialmente più volatile e questo renderà più sfidante condurre la politica monetaria e raggiungere il nostro mandato di stabilità dei prezzi». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Sintra, dove si sta svolgendo il forum della Bce. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha pubblicato ieri i risultati della sua valutazione strategica sulla politica monetaria. «I cambiamenti strutturali in corso, come la frammentazione geopolitica ed economica, il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'evoluzione demografica e la minaccia alla sostenibilità ambientale, suggeriscono che il contesto inflazionistico rimarrà incerto e potenzialmente più volatile, con maggiori deviazioni dall'obiettivo simmetrico di inflazione del 2%», spiega la Bce. «Per mantenere la simmetria, è importante intervenire con adeguata incisività o persistenza di politica in risposta a ampie e prolungate deviazioni dell'inflazione dall'obiettivo, in entrambe le direzioni. Ciò contribuirà a evitare che le aspettative di inflazione si disancorassero e che le deviazioni dell'inflazione dall'obiettivo si consolidassero», prosegue la Bce.

