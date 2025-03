Inflazione in calo, si va verso il taglio dei tassi 

La stima dei dati sull’inflazione fotografa uno scenario rassicurante (anche se in misura inferiore del previsto) che dovrebbe aprire le porte a un nuovo taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea. Salvo sorprese dell’ultima ora, la riunione di giovedì a Francoforte dovrebbe assicurare una sforbiciata di 25 punti percentuali. D’altronde la stima flash di febbraio relativa ai prezzi al consumo della zona euro mostra un rallentamento su base annua al 2,4%, dal 2,5% registrato a gennaio. Gli analisti si attendevano una frenata più incisiva, circa del 2,3%, ma sembra essere lo stesso rassicurante per poter ridurre il costo del denaro.

Taglio e attesa

Si arriverà quindi a un taglio dei tassi, secondo gli analisti, prima di uno stop che si prorarrà sino a giugno. La Bce ha intenzione di valutare con attenzione gli scenari internazionali, preoccupata per il rimbalzo che potrebbe provocare sull'economia internazionalela politica commerciale degli Stati uniti, legata in particolare alla volontà di Donald Trump di applicare dazi ai prodotti europei. Venerdì i fari saranno puntati sulle novità americane. Il dato più atteso è sicuramente quello sul mercato del lavoro, con gli analisti che stimano un aumento degli occupati e un tasso di disoccupazione stabile al 4 per cento. La settimana si conclude con i discorsi di Christine Lagarde e Jerome Powell e alcuni dei componenti di Bce e Fed.

Mutui e risparmi

Il taglio costante dei tassi d'interesse negli ultimi mesi ha fatto ripartire i mutui: da giugno del 2024 i prestiti per la casa sono aumentati di 5,3 miliardi di euro, in crescita dell'1,3% dai 420,8 miliardi di maggio ai 426,1 miliardi di dicembre. L'effetto della politica monetaria della Banca centrale europea, misurato da fine 2021, però, si è tradotto in una contrazione complessiva del credito. A soffrire di più sono state soprattutto le imprese, con i prestiti scesi di 64,2 miliardi. Pesante anche la riduzione del credito ai privati che ha visto una contrazione complessiva di 60 miliardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA