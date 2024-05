Inflazione in calo nell’Ue, l’Italia è tra i Paesi più virtuosi 

Le stime di primavera della Commissione europea lo hanno attestato, Eurostat lo certifica: la grande inflazione in Europa si è ritirata. Dopo un lieve riacutizzarsi sul finire dell'anno scorso, ad aprile i prezzi al consumo nel club dell'euro sono rimasti stabili al 2,4% già registrato a marzo. E a contribuire ad abbassare l'indice medio è anche l'Italia che - con un nuovo calo allo 0,9% - è sul podio di chi presenta i numeri più bassi e ben al di sotto dell'obiettivo cardine del 2% della Bce.

I rischi però, nelle parole della componente del board dell'Eurotower, Isabel Schnabel, restano «al rialzo». Per questo, dopo un quasi ormai certo taglio dei tassi alla prossima riunione del consiglio direttivo il 6 giugno a Francoforte, una nuova sforbiciata a luglio «non sembra giustificata», ha pronosticato il “falco” tedesco, smorzando le speranze delle colombe. In forte rallentamento rispetto allo scorso anno e stabile sul mese, ad aprile l'inflazione nell'Eurozona è tornata al suo minimo - toccato per la prima volta a novembre - dal lontano luglio 2021. Un risultato significativo pensando al 7% registrato nei Venti nell'aprile dello scorso anno, ancora sulla scia della fiammata dei prezzi dell'energia alimentata dal conflitto in Ucraina scatenato da Mosca. Oggi il contributo più rilevante all'indice dei prezzi al consumo arriva dai servizi (+1,64%), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,55%) e beni industriali non energetici (+0,23%). Mentre l'energia fa segnare -0,04% su base mensile. E se a soffrire del caro vita è in particolare il Belgio (+4,9%), tra i Paesi i livelli più bassi si registrano in Italia (in calo allo 0,9% dall'1,2 di marzo), Lituania (0,4%) e Finlandia (0,6%). Tutti dati accolti con soddisfazione dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che già nelle ore scorse aveva messo in rilievo la frenata del carrello della spesa degli italiani.

