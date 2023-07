«Inflazione, il calo è troppo lento» 

Inflazione a due velocita per la Sardegna. Quella generale infatti rallenta in un mese dal +7,9% di maggio al +6,8% di giugno, ma per gli alimentari la frenata sperata purtroppo non c’è, visto che dal +11,8% si è passati in 30 giorni al +11%. Un raffreddamento dei prezzi troppo lento secondo le associazioni dei commercianti, preoccupati per un crollo dei consumi che potrebbe portare via dall’economia italiana miliardi di euro.

I numeri

Il malcontento dei commercianti è condiviso dai consumatori. Il carovita regionale infatti, nonostante i dati riferiti ai principali centri siano sotto la media italiana (Sassari e Cagliari sono entrambe a +6%), si attesta sopra l’asticella nazionale del 6,4%.

«Bene il calo, ma non basta», dice l’Unione Nazionale Consumatori «Il rallentamento dell'inflazione procede troppo a rilento dopo il ribasso del costo dell'energia che oramai dura da gennaio, oltre 6 mesi fa, e i ripetuti interventi della Bce. Una riduzione insoddisfacente, che lascia l'amaro in bocca. Ci troviamo, insomma, di fronte al solito problema della doppia velocità: le imprese sono subito pronte ad alzare i prezzi non appena salgono i costi di produzione ma ben più lente a farli scendere quando si inverte la rotta», afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat.

Emergenza

I numeri dell’istituto di statistica non soddisfano pienamente i consumatori: «La frenata dell’inflazione è indubbiamente un bene, ma è evidente che qualcosa non torna sul fronte di alimentari e carrello della spesa», afferma Assoutenti. «Nonostante il crollo dell’energia e la riduzione dei prezzi energetici certificata anche dall’Istat, i listini dei prodotti alimentari salgono a giugno del +0,4% rispetto al mese precedente, attestandosi ad un +11% su base tendenziale. Quelli “non lavorati” aumentano addirittura del +0,8% rispetto a maggio, quando in realtà ci si attendeva una diminuzione», spiega il presidente Furio Truzzi. «Una famiglia con due figli, a parità di consumi, si ritrova così a spendere 846 euro annui in più solo per cibo e bevande, +620 euro la famiglia “tipo”. Aggravi di spesa che dimostrano come la carta “Dedicata a te” varata dal Governo per aiutare le famiglie meno abbienti nella spesa quotidiana, non possa bastare».

Paure

sulla stessa linea anche Confesercenti: «L’inflazione frena, ma più lentamente del previsto. Il dato della dinamica dei prezzi al consumo di giugno conferma una decelerazione di oltre un punto percentuale rispetto a quanto registrato a maggio, un rallentamento agevolato dal ridimensionamento dei prezzi dei beni energetici. Ma il calo dell’inflazione procede a un ritmo insufficiente: per l’anno in corso, secondo le nostre stime, il tasso di aumento dei prezzi dovrebbe attestarsi ancora intorno al +5,7%, restando sopra il +2% almeno fino alla fine del 2025». «Si profila dunque un triennio di alta inflazione, che rischia di bruciare 10 miliardi di euro di potere d’acquisto delle famiglie, con conseguente impatto negativo sui consumi», conclude l'associazione dei commercianti.

