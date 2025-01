«Inflazione, freno per le famiglie» 

Nel 2023 il reddito disponibile e la ricchezza delle famiglie a prezzi correnti sono cresciuti, ma meno dei prezzi, lasciando di fatto gli italiani impoveriti sulla base dei valori reali. Emerge dai Report dell’Istat sui conti economici territoriali e dal rapporto Istat Bankitalia sulla ricchezza dei settori istituzionali.

Due velocità

Secondo l’Istat il reddito disponibile pro capite delle famiglie a prezzi correnti è cresciuto nella media nazionale del 4,9% a fronte di un aumento dei prezzi medio nello stesso anno del 5,7%. E mentre in media il reddito di tutti gli abitanti perde terreno con la necessità per le famiglie di ridurre gli acquisti e fare economia, cresce il divario tra Nord e Sud. Se al Nord Ovest i redditi pro capite a prezzi correnti crescono del 5,7%, in linea con l’inflazione, al Sud l’aumento si ferma al 4,7% con la perdita di un punto percentuale di potere d’acquisto. Al Sud il reddito disponibile delle famiglie per abitante nel 2023 era pari a 17.100 euro annui, il più basso del Paese con una distanza rispetto ai 25mila euro medi del Nord di oltre il 30%. Nel Mezzogiorno il Pil in volume cresce nel 2023 di più rispetto al Nord e aumenta di più anche l’occupazione con un +2,6% a fronte dell’1,9% su base nazionale, ma l’area resta indietro con un Pil pro capite inferiore a 24mila euro, poco più della metà degli oltre 44mila euro registrati al Nord Ovest.

Produttività più bassa

Oltre alla questione del basso tasso di occupazione il Mezzogiorno è penalizzato da una produttività più bassa legata al lavoro prevalente nel terziario e da un più elevato livello di economia sommersa. Il 2023 è stato un anno di inflazione ancora alta dopo la fiammata del 2022 e la crescita dei prezzi ha superato anche quella della ricchezza delle famiglie, di fatto impoverendole. Secondo la Nota pubblicata da Istat-Bankitalia la crescita dei prezzi ha vanificato l’aumento della ricchezza netta delle famiglie italiane nel 2023 grazie al buona andamento dei mercati finanziari. Nell’anno la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.286 miliardi di euro con una crescita a prezzi correnti del 4,5%, il livello più elevato dal 2005. Ma se si guarda allo stock a prezzi costanti, «la ricchezza netta - spiega il Rapporto Istat-Bankitalia - è ancora inferiore a quella del 2021 di oltre 7 punti percentuali a causa della forte inflazione osservata nel 2022».

