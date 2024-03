Inflazione, fiammata di marzo (+1,3%) 

L'inflazione torna a salire. A marzo la curva dei prezzi segna un rialzo di mezzo punto e passa dal +0,8% di febbraio a +1,3%. La moderata ripresa dei prezzi era prevista, tenendo conto di alcuni fattori noti come l'attenuarsi della flessione dei prezzi dei prodotti energetici, la fine dei saldi, l'aumento della domanda di beni e servizi legati alle vacanze di Pasqua che ha pesato sui listini e i prezzi dei biglietti dei trasporti.

I dati

Secondo le stime preliminari dell'Istat l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% rispetto a febbraio e dell'1,3% rispetto a marzo 2023. L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +2,3% a +2,4%. «L'accelerazione del tasso d'inflazione - spiega l'Istat - si deve principalmente all'attenuazione su base tendenziale della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -17,2% a -10,3%) e regolamentati (da -18,4% a -13,8%) e, in misura minore, alla crescita di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,8% a +4,4%). Con il dato di marzo l'inflazione acquisita per il 2024 (cioè l'inflazione che si avrebbe se per il resto dell'anno l'indice rimanesse al medesimo livello di marzo) è pari a +0,6% per l'indice generale e a +1,3% per la componente di fondo. Molto distante quindi dalle ultime stime che danno l'inflazione media del 2024 sotto al 2% se non di poco superiore all'1%. Dati che inducono alcuni osservatori all'ottimismo.

Reazioni

Secondo Confcommercio, ad esempio, la stima di marzo «era ampiamente attesa e non deve preoccupare». Sulla stessa linea la Cna, secondo la quale «il dato di marzo non rappresenta una significativa deviazione del percorso di progressivo rientro dei prezzi» e dunque , «è urgente che la Bce avvii un percorso di discesa dei tassi rapido e robusto».

Più preoccupate sembrano le organizzazioni dei consumatori, ma anche Confesercenti e la Grande distribuzione di Federdistribuzione. «La risalita dell' inflazione a marzo è un segnale preoccupante», afferma il Codacons sottolineando che «al netto degli effetti dei beni energetici sul tasso di inflazione, i prezzi di tutti gli altri beni e servizi continuano ad aumentare senza sosta» . Infatti, benché in rallentamento, i prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” hanno segnato un +3%. In particolare, i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano da +3,4% di febbraio a +3,0% di marzo mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto passano da +2,8% di febbraio a +2,7%.

Timori

«Il rientro dell'inflazione più lungo» preoccupa poi Confesercenti. E, osserva Federdistribuzione, «i consumi rimangono deboli sia nel comparto alimentare che in quello del non food», ragione per cui «le imprese della Distribuzione Moderna continueranno a sostenere con azioni concrete il potere d'acquisto delle famiglie, con ricadute positive per la tenuta delle numerose filiere del Made in Italy». «Per una coppia con due figli, l'inflazione a +1,3% significa, un aumento del costo della vita di 309 euro all'anno, dei quali 257 euro servono solo per far fronte ai rincari del 3,2% di cibo e bevande», ha calcolato infine l'Unione Consumatori.

