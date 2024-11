Inflazione, a novembre il balzo a +1,4% 

Segnali di tensione per la salute dell’economia italiana, mentre ci si avvicina alla fine dell’anno. A darne conto, i dati diffusi dall’Istat su inflazione, fatturato dell’industria e commercio estero. Numeri che dipingono uno scenario degli ultimi mesi in cui i prezzi tornano a salire, il giro d’affari delle imprese cala ai minimi da oltre due anni ed export e import languono. Sul fronte dell’inflazione, seppure l’Italia non sia tra i Paesi messi peggio in Europa, a novembre si registra comunque un andamento annuale che passa dallo 0,9% all’1,4%. Un dato «ampiamente atteso» e che non riflette tendenze d’intensità tale da minare le prospettive di una variazione dei prezzi, rassicura Confcommercio. Ma dai consumatori arrivano invece giudizi più allarmanti, con i conteggi di quanto il rialzo del caro vita si tradurrà in termini di rincari per le famiglie italiane.

L’aggravio di spesa

Ciò che suscita soprattutto l’allerta delle associazioni di difesa degli utenti è il nuovo rialzo del carrello della spesa - ovvero quella parte di paniere che raggruppa i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona - che a novembre è passato dal 2 al 2,6 per cento. È generalizzata la preoccupazione che i prezzi al dettaglio aumentino in vista del Natale e il Codacons, ad esempio, calcola che un’inflazione al +1,4% «si traduce in un aggravio medio di spesa per la famiglia tipo da 460 euro annui, che salgono a 627 euro per un nucleo con due figli». L’Istat sottolinea tuttavia che il carovita è salito, «seppure in un quadro di complessiva stabilità dei prezzi sul piano congiunturale». Rispetto a ottobre infatti l'indice è rimasto stabile. Le dinamiche inflazionistiche, come spiega l’istituto di statistica, si concentrano soprattutto in alcuni settori: si acuiscono le tensioni sui prezzi dei beni alimentari con una netta accelerazione della loro crescita su base annua (i prezzi dei lavorati salgono da +1,7% a +2,4% mentre quelli dei non lavorati passano da +3,4% a +4,1%), e dei beni energetici (i regolamentati passano da un +3,9% a +7,5%), la cui spinta deflazionistica risulta fortemente ridimensionata. In accelerazione tendenziale sono anche i prezzi dei Servizi dei trasporti. A questo punto, l'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +1% per l'indice generale e a +2% per la componente di fondo.

Il comparto produttivo

L’andamento dei prezzi in Italia ricalca comunque quello che sta accadendo in Europa, e fa pure meglio. Secondo i dati di Eurostat, l’inflazione nell’Eurozona risale al 2,3% a novembre, rispetto al 2% di ottobre. Notizie poco rosee arrivano poi dal comparto produttivo. A settembre prosegue infatti, per il quinto mese consecutivo, il calo del fatturato dell’industria: l'indice in valore, al netto dei fattori stagionali, cala dello 0,3%, al livello più basso da gennaio 2022, mentre per i volumi scende dello 0,1% sul livello minimo da febbraio 2021. E la diminuzione si verifica anche su base annua, con il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, in calo sia in valore (-5,7%) sia in volume (-4,7%). È andata meglio invece al settore dei servizi dove il fatturato di novembre è cresciuto dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume.

