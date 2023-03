Infioratori Santa Maria, c’è un nuovo direttivo 

Rinnovate le cariche nell’associazione culturale Infioratori Santa Maria di Guspini. Al timone è rimasta la 62enne Maria Cristina Pintus e del direttivo fanno parte Mara Caria, Valeria Olla, Valentino Sanna e Daniela Usai. L’associazione è nata 27 anni fa da un gruppo di persone che praticavano questa arte nei vicinati per le ricorrenze religiose. I soci iscritti sono 28. Si sono aggiornati, hanno studiato, hanno affinato le tecniche artistiche, nonostante tutti abbiano un altro lavoro. Ci sono direttori artistici che creano i disegni e si occupano della scenografia. Sono famosi in tutto il mondo e fanno parte di un’associazione internazionale che ha sede in Spagna, si incontrano un po’ in Italia o all’estero per promuovere la loro arte: quadri fatti per la maggiore di sale colorato, con effetti speciali dovuti alle sfumature che vengono eseguite dalle artiste presenti in organico.

L’associazione ha ideato una tecnica particolare, un pezzo forte: quadri con ceci e fondi di caffè, una tecnica che rende omaggio al tipo di decorazione a “nocciolina” del tappeto sardo. A luglio Guspini ospiterà un festival sulle arti effimere e per gli Infioratori di Santa Maria sarà l’occasione giusta per proporre le proprie creazioni. «Un ringraziamento alla consigliera regionale Rossella Pinna per aver spinto, attraverso sollecitazione al Consiglio regionale, all’attribuzione di un finanziamento», dice la presidente. «L’associazione è il frutto del lavoro di tante persone che si spendono gratuitamente, con competenza e passione fuori dal comune», dice Pinna. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA