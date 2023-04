Infiorate artistiche, un successo 

Tortolì capitale dei fiori, con la magia delle infiorate artistiche che hanno colorato viale Monsignor Virgilio sotto lo sguardo ammirato di migliaia visitatori. Il primo grande evento che apre alla stagione estiva torna dopo tre anni di stop a causa della pandemia. L’associazione Passione d’Ogliastra, nonostante le difficoltà dovute anche alla mancanza di fondi, è riuscita ad organizzare una manifestazione che ha attirato nel weekend migliaia di visitatori.

Visitatori ammirati

Turisti da tutto il circondario e da varie zone della Sardegna arrivati con pullman per assistere alla kermesse. Hanno sorriso anche i titolari delle attività con tavoli dei bar e ristoranti senza sedie libere. Le infiorate a tema Trame di Sardegna, realizzate dalle infioratrici del gruppo città di Tortolì, non sono state fermate neanche dal vento di maestrale che ha sferzato forte sulla cittadina. Dalla mattina presto per tante ore hanno realizzato dei piccoli capolavori con le loro abili mani utilizzando materiali naturali e fiori di vario tipo. Soddisfatte le organizzatrici: «Siamo felici, un bel riscontro da parte della cittadina e dei visitatori da tutta la Sardegna. È stato un po’ come ricominciare, speriamo nei prossimi appuntamenti di poter tornare come prima della pandemia». Tanti gli eventi che hanno fatto da cornice alla kermesse. La mostra dell’abito tradizionale tortoliese a cura del gruppo folk Sant’Andrea che si è anche esibito in balli itineranti, musica e animazione per bimbi, decine gli stand di artigianato.

Omaggio a Mirko

Al piazzale Multipiano ragazzi e ragazze, musicisti dell’associazione “Nel mondo di Gio” hanno regalato spettacolo ed emozioni con il concerto dedicato a Mirko Farci. I visitatori hanno potuto ammirare le infiorate del gruppo infioratrici di Tortoli dedicate al costume femminile, e ancora Incantos di Oliena, trame ottanesi, la fiaba della caprette dedicata all’opera di Maria Lai a cura di Erika Fasone. Le manine dei bambini della scuola dell’infanzia di via Frugoni, della cooperativa Bimbo Club e della ludoteca Perer Pan hanno realizzato bellissimi disegni con il sale e altri materiali.