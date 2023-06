Infiorata di Tortolì a San Pietro 

Hanno lavorato sotto il cielo stellato di Roma per rendere omaggio a Papa Francesco e invocare la pace. Alla creazione del tappeto floreale di 48 metri quadri in piazza San Pietro hanno preso parte 6 infioratrici di Tortolì, sostenute da 3 esponenti della Pro Loco Rocce Rosse e dai vertici regionali e provinciali dell’Unpli, l’Unione nazionale delle Pro Loco italiane. Sullo sfondo dell’opera, raffigurante la Madonna di Bonaria, protettrice della Sardegna, la Basilica di San Pietro. Intorno un’intera città che, ieri, ha onorato i suoi santi patroni, Pietro e Paolo. Le infioratrici di Tortolì, alle quali l’organizzazione ha riservato un lembo della piazza, hanno catturato l’attenzione di migliaia di visitatori mentre stendevano i fiori freschi provenienti da Napoli.

Protagonisti

Una colomba bianca con un ramoscello d’ulivo, simbolo di pace e riconciliazione. Le infioratrici l’hanno riprodotto con fiori freschi e altri prodotti naturali sul tappeto l’immagine sacra della Madonna di Bonaria. Marcato l’impiego di petali gialli e azzurri, i colori della bandiera dell’Ucraina, per realizzare il manto della Madonna. «Aver infiorato in un luogo unico al mondo, per di più in un’atmosfera notturna particolarmente suggestiva, è stata un’emozione immensa», racconta Simona Taula che insieme a Erica Fasone, Sandra Nieddu, Gisella Secci, Daniela Sechi e Tiziana Murru ha rappresentato il gruppo delle infioratrici di Tortolì guidato da Cecilia e Anna Paola Chiai. La missione romana della Pro Loco di Tortolì, indicata dall’Unpli regionale per rappresentare l’Isola, rientrava nel corollario di eventi promossi in occasione delle celebrazioni in onore dei santi patroni della Capitale. «Era difficile immaginare la dimensione del contesto – ammette Fabrizio Palmas, presidente della Pro Loco Rocce Rosse - ma è stata un’emozione unica. Rappresentare la Sardegna, l’Ogliastra e Tortolì in un evento di questa caratura non può che inorgoglirci». La Pro loco Rocce Rosse è stata costituita meno di un anno fa. «Spero che la ribalta avuta a Roma – prosegue Palmas, nella Capitale insieme al tesoriere Riccardo Schirru e al coordinatore Francesco Iesu – sia solo un punto di partenza per l’associazione turistica. Promuovere la Sardegna e Tortolì è lo spirito che ci ha animato sin dai primi momenti e su questa linea andremo avanti. Dico grazie all’Unpli regionale e provinciale, ai presidenti Raffaele Sestu e Vittorino Murgia, e alle infioratrici che abbiamo voluto con noi in Vaticano e si sono dimostrate vere professioniste».

La soddisfazione

L’Unpli regionale ha indicato le infioratrici di Tortolì quali degne rappresentanti di quest’arte per omaggiare il Santo Padre in Vaticano. «Far parte di una grande famiglia nazionale come quella dell’Unpli - dichiara Raffaele Sestu, al timone delle Pro Loco sarde da un trentennio – permette anche alle piccole associazioni turistiche di partecipare a eventi così eccezionali. È stato per tutti un momento straordinario». Esprime soddisfazione anche Vittorino Murgia, leader delle Pro Loco ogliastrine: «Complimenti alle infioratrici di Tortolì, che sono state meravigliose, e ai ragazzi della Pro Loco, anche loro eccellenti: per il movimento è una grande soddisfazione».

