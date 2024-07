Infinito Paltrinieri: un bronzo “dorato” negli 800 sl 

Parigi. L'uomo dei miracoli riemerge dall'acqua con l'ennesima medaglia al collo. A Tokyo nel 2021 era stato argento, i suoi 800 metri sono ancora di bronzo e sanno comunque di impresa: perché altri tre anni sono passati e Gregorio Paltrinieri alla soglia dei 30 anni(cifra tonda arriverà a settembre per il classe '94) è ancora lì nel mezzo, a mulinare bracciate passando con disinvoltura dalla vasca al mare, ma sempre da podio. Alla Defense Arena, partito in sordina, ha rimontato e ai 600 era in testa tallonato dall'irlandese Daniel Wiffen che però nell'ultimo cento ne aveva di più, ha allungato prendendosi l'oro con il record olimpico in 7'38''19, davanti all'americano Bobby Finke, oro a Tokyo. Paltrinieri chiude terzo in 7:39.38 confermando il bronzo che in Giappone aveva vinto contro tutti e soprattutto contro la mononucleosi che aveva minato il fisico e messo a dura prova la mente. «La strategia stavolta era nuova, era tanto tempo che aspettavo di fare qualcosa del genere. Non sono più così veloce, ma ho affinato altre carte. Ho aspettato un momento del genere sono contento», le parole del capitano azzurro, «Dopo il Sette Colli, dove avevo nuotato malissimo, avevamo anche pensato di non farli gli 800». Non è finita, ci sono ancora i 1500 e poi il 10 km in acque libere (Senna permettendo).

Nelle altre gare, peccato per Alessandro Miressi, rimasto fuori per un solo centesimo dalla finale dei 100 stile libero, nuotati in un buon 47”95.

