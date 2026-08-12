Infinito da svelare 

Il mito dei miti, Atlantide il continente perduto. È questo il tema al centro della sesta puntata de “La porta sull’infinito”, il programma nato da un’idea di Stefano Salvatici, curato da Andrea Fenu e condotto da Giacomo Serreli (nella foto).
Nella puntata che sarà trasmesso oggi, alle 21, su Videolina, anche le testimonianze di Mario Tozzi, geologo e popolare conduttore di programmi televisivi, Sergio Frau autore del libro inchiesta “Le colonne d’Ercole”.
Questa puntata chiude anche il trittico di appuntamenti che “La porta sull’infinito” dedico espressamente a temi legati alla storia più remota dell’isola.