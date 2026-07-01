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02 luglio 2026 alle 01:32

Infinito da scoprire 

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Questa sera alle 21 appuntamento su Videolina con “La porta sull’infinito”. Nato da un’idea di Stefano Salvatici dell’associazione culturale “Non solo terra”, affidato alla regia di Andrea Fenu, il programma affronta tematiche e argomenti che avevano sino a qualche tempo fa scarsa o nulla ospitalità in televisione, in una dimensione spazio temporale inedita.

Questioni legate alla possibile esistenza di entità aliene, agli enigmi di fenomeni quali cerchi nel grano o scie chimiche; ma anche approfondimenti sullo sciamanesimo, sull’anima; o sugli aspetti più remoti della storia dell’isola tra monumenti megalitici e questioni controverse su Shardana e Atlantide.

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