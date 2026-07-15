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16 luglio 2026 alle 00:32

Infinito da esplorare 

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Proseguono questa sera alle 21 le nostre repliche del primo ciclo del programma “La porta sull’infinito”, 17 anni dopo la loro prima messa in onda nell’inverno del 2005. Il programma è ideato da Stefano Salvatici, curato da Andrea Fenu.

Questa seconda puntata prosegue il discorso avviato da quella di debutto rivolta a ufo e interferenze aliene, occupandosi di rapimenti effettuati da alieni. Tematiche quanto mai di stretta attualità se pensiamo alla recente decisione della Nasa di avviare, arruolando alcuni dei migliori scienziati ed esperti di aeronautica del Paese, una indagine sugli ufo o, come preferiscono chiamarli ora, uap (unidentified aerial phenomena) (fenomeni aerei non immediatamente identificabili).

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