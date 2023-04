Infiltrazioni pericolose nella cappella del cimitero 

Qualche fedele che pregava nella cappella del cimitero di Sestu avrà alzato lo sguardo, forse alla ricerca di un’illuminazione celeste. E invece, quello che ha visto lo ha riportato a ben più preoccupanti pensieri terreni. Chiazze di umidità qua e là sul soffitto, accompagnate da crepe che fanno un po’ paura.

La segnalazione è arrivata anche in consiglio comunale, per bocca del consigliere Francesco Serra, capogruppo di Sestu Domani, che ne ha parlato anche durante l’ultima seduta pochi giorni fa: «Ho voluto riportare quanto mi hanno detto alcuni cittadini preoccupati», ha spiegato, «si tratta di problemi di trasudazione dovuti all’umidità, già giunti a un punto fin troppo evidente; basta guardare le immagini per capire che serve una manutenzione il prima possibile».

Costruita a cavallo del ventesimo secolo, la cappella ha ospitato alcuni dei momenti più commoventi della storia di Sestu, come la commemorazione per Emanuela Loi, agente di polizia che ha perso la vita nell’attentato a Paolo Borsellino, prima poliziotta donna a venire uccisa in servizio. Recentemente il tetto ha anche avuto lavori di impermeabilizzazione. Dopo le segnalazioni di Serra e dei cittadini, Emanuele Meloni, assessore a Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Servizio igiene e raccolta rifiuti, Trasporti, risponde: «Abbiamo preso atto del problema e ci stiamo muovendo. Ho programmato un sopralluogo con il nostro ufficio tecnico per la verifica e la programmazione del ripristino del soffitto. Dopo il sopralluogo procederemo a redigere un computo metrico per effettuare un intervento». I tempi? «Ci muoveremo dalla prossima settimana».

RIPRODUZIONE RISERVATA