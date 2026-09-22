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San Gavino
23 settembre 2026 alle 00:35

Infiltrazioni  nel nuovo  ospedale 

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I lavori per il nuovo ospedale di San Gavino sono all’80 per cento, ma non mancano le preoccupazioni. Per questo i consiglieri della minoranza e del gruppo misto Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Bebo Casu, Silvia Mamusa, Nicola Orrù ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco Stefano Altea a alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu, su infiltrazioni riscontrate nei muri appena realizzati del nuovo nosocomio.

«Conosciamo il problema legato al passaggio del vicino Rio Pardu - spiegano i sei consiglieri - per il quale ancora non è stato risolto il problema e attualmente, nonostante la stagione siccitosa, nel tratto tra il nuovo e il vecchio presidio ospedaliero c’è un consistente ristagno d'acqua». Di qui la richiesta al sindaco di chiarimenti per capire che cosa sta succedendo. «Vogliamo sapere – rimarcano i sei consiglieri – se tale informazione corrisponde al vero e se il Comune è informato sui fatti. Chiediamo quali atti e interventi sono stati predisposti, in particolare se si è proceduto con gli espropri necessari per consentire i lavori sulla rotatoria e all’ingresso all'area dell’ospedale. Chiediamo una risposta scritta urgente e anche una relazione tecnica da parte del direttore ai lavori o del Responsabile unico del procedimento».

La prossima riunione del Consiglio comunale si annuncia dunque combattuta, anche perché la ditta appaltatrice avrebbe chiesto ulteriori fondi per completare il cantiere del nuovo ospedale.

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