Infiltrazioni in cimitero, lavori per cambiare la guaina 

Fervono i lavori al cimitero comunale in via Marconi. Dopo il rifacimento della facciata della parte monumentale, inaugurata giusto in tempo per le celebrazioni in ricordo dei defunti, gli operai sono impegnati nel rifacimento dei solai.

«Stiamo isolando tutti i solai con la guaina nuova» spiega il direttore del cimitero Ignazio Mura, «purtroppo la guaina vecchia era in condizioni pietose, il vento l’aveva distrutta e gonfiata. Ci sono zone dove era completamente divelta. Si possono ancora vedere le infiltrazioni».

E infatti tantissime erano le proteste dei parenti in visita ai cari defunti per via dell’acqua che cadeva nelle lapidi danneggiandole e favorendo la formazione di muffe. In tutto saranno sostituiti 4mila metri quadri di guaine. E non è tutto: saranno tinteggiati anche i muri esterni sia dalla parte di via Marconi che dalla parte di via San Francesco dove il crollo di calcinacci aveva persino costretto a sistemare le transenne sul marciapiede per evitare il passaggio dei pedoni.

«Inoltre» prosegue Mura, «ho dato disposizione agli operai di fare un nuovo prato verde nella zona delle salme a terra che saranno anche delimitate con dei cordoli».

Dopo anni di incuria il cimitero si prepara così a cambiare volto anche se restano alcuni problemi di difficile soluzione.

Primo tra tutti quello dei rifiuti. Nonostante i cartelli di divieto e i controlli, le persone continuano ad entrare con le bottiglie di plastica che vengono poi gettate a terra o nei contenitori per la raccolta dei fiori.

