Infiltrazioni e muffa: «In queste case non si può più vivere» 

Piazza Lao Silesu, Sant'Elia, ore 10,45. Il sole splende, si vede il mare. Pietruccia Muscas, 81 anni, vedova e invalida, mostra la sua casa, al secondo piano. Ci tiene molto al decoro, si scusa per il disordine e scoppia in lacrime. Non c'è motivo, dentro è tutto a posto. Un appartamento piccolo, sì, ma ben tenuto. Giunti nella zona notte, però, lo scenario cambia: le pareti sono nere di muffa e ai piedi del letto ci sono tre bacinelle per raccogliere l'acqua che gocciola (ininterrottamente) dal soffitto. Si sente anche il rumore.

Nessuna manutenzione

Il comò è ormai impregnato. «L'ho dovuto svuotare per non perdere la biancheria. In bagno è peggio». La porta si è gonfiata, non chiude, il pavimento è ricoperto di stracci. «Ho messo in terra tutti quelli che avevo». Il figlio, Luciano Lugas, 39 anni, si affaccia da un'altra stanza. «Stiamo vivendo così da tre mesi, un tempo le manutenzioni venivano fatte, ormai sono anni che non si vede più nessuno». Edilizia popolare, mille problemi. Eppure nei palazzoni grigi risiedono centinaia di famiglie. Abbandonate. Anche l'alloggio di Delia Lecca, 86 anni, è semiallagato. «Mia madre è scivolata in bagno mentre tentava di asciugare l'acqua che piove dal soffitto», racconta il figlio Ferdinando, 57 anni, «è accaduto prima delle Feste, da quel giorno è allettata con tre costole incrinate. Abbiamo scritto a tutti, Comune e Area, ma il problema non è stato risolto». Il palazzo è a mollo perché è pieno di tubi rotti. «Sono venuti anche i Vigili del fuoco, hanno fatto foto. Viviamo qui dagli anni 80, sta cadendo tutto a pezzi perché nessuno fa niente».

I contatori dell’acqua

Antonino Ciaravolo, 76 anni, mostra il vano contatori dell'acqua, ugualmente gocciolante. Un'anta gli rimane in mano, per poco non si ferisce. «Visto? Crolla tutto!», esclama spaventato, «dopo quarant'anni di incuria ecco il risultato. Ma tanto a chi importa? Siamo stati abbandonati. Non funziona niente, viviamo nel degrado tra muri pericolanti, ferri arrugginiti, gradini sconnessi, lamiere, cavi e tubi a vista». In alcuni punti mancano i parapetti. «E non abbiamo nemmeno l'impianto antincendio». «Sono 25 anni che stiamo combattendo, che facciamo segnalazioni, ma non interviene nessuno», denuncia Emma Polidetti. Preoccupata Ilaria Pisanu, i cui genitori abitano proprio in piazza Lao Silesu. Malcontento e disperazione anche nella attigua piazza Falchi, come testimonia Gabriella Paderi, 63 anni. «In piazza Lao Silesu la situazione è critica», commenta, «ma anche da noi non si scherza, le abitazioni sono malsane, piene di muffa, specialmente i bagni. Ci sono persone perbene che pagano affitto e bollette. Non è giusto».

«A Sant'Elia gestiamo solo le reti su strada», si giustifica Abbanoa, «gli interventi nei condomini spettando ad Area e Comune». «L'Amministrazione sta lavorando con l’obiettivo di restituire condizioni di vita dignitose», assicura l'assessora comunale Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), «le interlocuzioni con Area sono in corso, ci sarà presto un nuovo incontro. Stiamo istituendo un'unità di progetto interistituzionale. Con la Regione e la presidente Todde c'è la volontà di operare in maniera sinergica». Il riferimento è alla delibera per la riqualificazione di Sant'Elia approvata di recente dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu.

Una buona notizia. Nel frattempo, però, gli abitanti auspicano che si possa intervenire subito. Almeno per i problemi più urgenti, come appunto le infiltrazioni d'acqua.

RIPRODUZIONE RISERVATA