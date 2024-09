Infiltrazioni e crepe sui muri nelle case nuove 

Bacinelle per raccogliere l’acqua, intonaco che si sbriciola dal soffitto e pozzanghere in ogni angolo: è questa la realtà che si trovano ad affrontare le sedici famiglie di via Flumentepido, in quello che doveva essere il loro rifugio sicuro, un edificio di edilizia popolare consegnato nel settembre del 2023. Il sogno di una casa nuova, moderna e confortevole si è trasformato in un incubo fatto di infiltrazioni d’acqua, muffa e continui disagi.

Le prime avvisaglie dei problemi erano già emerse lo scorso maggio, ma è stato il violento acquazzone del 18 settembre a far precipitare la situazione. Da quel momento, le infiltrazioni d’acqua sono diventate una costante, rendendo difficile la vita quotidiana. Secchi e bacinelle sono sparsi ovunque per contenere l’acqua che filtra dalle pareti e dal soffitto, mentre l’intonaco si spacca, lasciando cadere pezzi di muro e alimentando un clima di frustrazione e impotenza.

Salta la corrente

«Non funziona più nulla», racconta Christian Floris, che vive in un piccolo appartamento con la madre. «Con l'umidità e le infiltrazioni d’acqua, siamo costretti spesso a staccare il contatore, perché la corrente salta in continuazione». Floris descrive una situazione al limite, con macchie di muffa che coprono le pareti e un costante timore per la sicurezza degli impianti elettrici. E la loro esperienza non è un caso isolato.

Anche Giuliano Columbu, che abita all'ultimo piano dello stabile, convive quotidianamente con i segni dell’acqua che si infiltra dall'alto: «In camera da letto, nel bagno e nel disimpegno ci sono macchie gialle ovunque, la muffa si sta estendendo in tutta la casa. Mia figlia è incinta e dover vivere in queste condizioni non è salutare». Nonostante le ripetute pulizie, le pareti continuano a scrostarsi e la muffa riappare, aggiunge Columbu. «Parliamo di un edificio nuovo, realizzato poco più di un anno fa, eppure ci troviamo in questa situazione assurda».

Crepe sui muri

Le infiltrazioni d’acqua non risparmiano nessuno: gli inquilini di quasi tutti gli appartamenti del palazzo lamentano problemi simili. Le perdite dal sottotetto si estendono fino al secondo piano, e non solo all'interno delle abitazioni. Anche gli spazi comuni sono danneggiati: il vano scala e il garage presentano crepe visibili, con spaccature sui muri e sul pavimento che destano preoccupazioni. «La paura è che tutto crolli», confessa Simone Mattana, uno dei residenti. «Stiamo parlando di danni strutturali e se non intervengono in fretta, la situazione potrebbe diventare davvero pericolosa».

Ascensore guasto

A peggiorare la situazione, da due giorni l'ascensore del vano scala A non funziona, costringendo i residenti a fare le scale nonostante molti di loro abbiano problemi di mobilità o bambini piccoli. Il disagio si aggiunge ai già numerosi problemi e sembra non avere fine.«Questi immobili non sono stati ancora consegnati all’amministrazione comunale, non è stato ancora fatto il collaudo elettrico e neanche quello idrico. Il Comune, in seguito alle segnalazioni degli abitanti sta cercando di inviare le segnalazioni alla ditta che ha l’obbligo di farsi carico degli interventi», spiega l’assessora comunale alle Politiche sociali Anna Puddu.

