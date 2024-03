Infiltrazioni dal tetto, a Elmas piove in aeroporto  

Una scena che si ripete. Quando le piogge si fanno più forti e abbondanti, all’interno dell’aeroporto di Elmas spuntano secchi e transenne. Perché la copertura del Mario Mameli lascia passare un po’ d’acqua. E ieri, poco prima dell’ingresso alla cosiddetta “zona sterile” dove avvengono i controlli di sicurezza per accedere all’area imbarchi, il personale dell’aeroporto ha dovuto sistemare cinque secchi per raccogliere le gocce provenienti dalla copertura. La zona è stata anche delimitata con il nastro rosso.

Era successo anche a inizio anno con le prime vere piogge della stagione invernale: abbondanti ma non violente. Comunque sufficienti a mettere a dura prova la copertura dell’aeroporto. Nell’area partenza erano stati piazzati diversi secchi e le transenne per delimitare le aree bagnate dall’acqua filtrata dal tetto.

Di sicuro una situazione che non offre una bella immagine dell’aeroporto cagliaritano, con i secchi ammassati per far fronte a infiltrazioni nel tetto di una struttura moderna come quella del principale scalo dell’Isola. Di sicuro serve un intervento di impermeabilizzazione che eviti inconvenienti di questo tipo.

