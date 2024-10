Infiltrazioni d’acqua sui muri, chiusa la scuola di via Corona 

Ci sono infiltrazioni d’acqua e la scuola dell’infanzia di via Corona, a Is Bingias, chiude per circa una settimana per ristabilire le condizioni di sicurezza. Dopo il violento acquazzone di venerdì scorso sono comparse delle infiltrazioni sui muri laterali dell'edificio, al quale è stato immediatamente vietato l'accesso.

«Abbiamo trasferito i circa 100 bambini nell’istituto Serra che si trova a cento metri di distanza, e siamo riusciti ad ampliare anche il servizio mensa», spiega Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri. «C’erano già dei lavori in corso sul tetto per il rifacimento della copertura che sono stati sospesi per fare una perizia dopo la pioggia», evidenzia Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, «le infiltrazioni si trovano in corrispondenza delle grondaie, che spesso si intasano per l’accumulo di aghi di pino, sicuramente l’impermeabilizzazione è venuta meno. Al momento la priorità è di tamponare la situazione il più velocemente possibile. Fortunatamente il disagio si è ridotto al minimo, ci vorrà circa una settimana per portare a termine l'intervento», conclude l'assessora, «poi potremo continuare con i lavori sul tetto».

