Infiltrazioni d’acqua nelle case nuove  

È una situazione di forte disagio quella che vivono da ormai più di un anno gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Serbariu. Tra infiltrazioni d’acqua e appartamenti non adatti a persone con disabilità, sono state numerose le segnalazioni dei residenti, sinora cadute nel vuoto. Una situiazione simile a quella degli appartamenti gemelli che si trovano di fronte, in via Flumentepido.

Infiltrazioni

«Ogni volta che faccio la doccia si formano delle bolle sul muro del soggiorno a causa delle infiltrazioni», afferma Jonathan Putzolu.Negli appartamenti, consegnati quando non erano ancora stati completati a settembre 2023, vivono 36 famiglie, alcune delle quali comprendono persone invalide. «Quando abbiamo preso possesso della casa», afferma Pietro Orofino, «non avevamo ancora né acqua né corrente elettrica. Siamo rimasti in queste condizioni per circa quattro mesi».

Poi, hanno dovuto fare i conti fin da subito con pesanti infiltrazioni d’acqua che hanno causato numerosi danni. Muri scrostati, umidità e muffa i più evidenti. «Pioveva dentro casa», tuona Cristiana Camba. «L’acqua ha completamente scrostato il muro e si sono rovinati irreparabilmente i mobili della stanza. Sono intervenuti persino i vigili del fuoco».

Disabili in trappola

Gli alloggi, pensati per essere destinati soprattutto alle persone con disabilità, si sono rivelati una trappola. Infatti, sono numerose le difficoltà con cui convivono ogni giorno gli inquilini disabili, come Silvia Spiga che, costretta su una sedia a rotelle, non ha la possibilità di muoversi liberamente tra le mura della sua casa. «Purtroppo non posso nemmeno entrare agevolmente nel bagno», racconta, «perché la carrozzina si incastra tra il lavandino e la doccia». Persino i sanitari risultano troppo alti. Condizione identica quella di Daniela Mura, invalida al 100% a causa di una malformazione fisica. «Devo per forza cercare di muovermi in piedi facendo una fatica immensa. Questo perché manca lo spazio per spostarsi con la sedia a rotelle».

Gli appartamenti sulla carta erano ben diversi, più ampi e disegnati proprio per venire incontro alle esigenze dei disabili. «Le case», sottolinea Putzolu, «sono molto più piccole rispetto ai progetti che abbiamo visionato».

Inoltre, affermano i residenti, attualmente non risulterebbe essere stato eseguito alcun collaudo per la sicurezza.Per tutti questi problemi, gli inquilini hanno chiesto più volte l’intervento del comune che numerose volte ha preso visione delle condizioni degli alloggi, senza però mai prendere dei provvedimenti risolutivi.

