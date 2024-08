Infiltrazioni d’acqua maleodorante negli appartamenti 

Da giovedì gli abitanti di via Magellano 1 stanno vivendo un incubo: a causa della rottura di un tubo di scarico dei bagni dell'ottavo piano, negli appartamenti sotto di esso ci sono infiltrazioni d'acqua maleodorante. Maria Barone abita al primo piano con suo marito e i loro quattro figli piccoli, di cui uno autistico. «Il bagno sta diventando inagibile», racconta la donna, «continua a scendere acqua putrida che ci cade in testa ogni volta che entriamo. Dobbiamo usare in continuazione gli stracci e abbiamo dovuto anche smontare alcuni mobili che abbiamo comprato con tanto sacrificio, affinché non si rovinino. L’acqua sta andando piano piano anche verso l'andito, speriamo che non arrivi nelle camere da letto, altrimenti come faremo? Dovremo dormire con gli ombrelli aperti? Non possiamo far vivere i nostri bambini in condizioni igieniche precarie». Alex Polara, suo marito, interviene: «Se Area non è in grado di gestire gli appartamenti, che li dia in mano al Comune che li gestirebbe meglio, avendo una squadra di pronto intervento».

Roberto Mura, amministratore del condominio, aggiunge: «Ho chiamato la polizia municipale, mi hanno consigliato di contattare Area, ma al centralino non risponde nessuno. Una parte del personale è ancora in ferie, ma le persone non possono aspettare ancora a lungo in queste condizioni. Sono intervenuti anche i pompieri, chiamati dagli abitanti del condominio, e hanno potuto solo fare una relazione da inviare ad Area, l'unica che può risolvere la situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA