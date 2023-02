Infiltrazioni alla Protezione civile: «Pronti i fondi» 

«C’è anche l’edificio della Protezione civile ed autoparco di via Mercalli fra i 13 edifici inseriti nell’appalto di manutenzione da 750mila euro degli immobili comunali avviato nell’ottobre scorso dall’assessorato ai Lavori pubblici.

Lo chiarisce l’assessora Gabriella Deidda in una nota nella quale fa il punto della situazione: «I lavori sono affidati alla ditta Edilnova e le opere da realizzare riguardano interventi di risanamento delle coperture, l’eliminazione dei danni da infiltrazione, il ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche». L’esponente della Giunta Truzzu evidenzia che «per la natura delle opere si rende necessario che i lavori in via Mercalli siano eseguiti in un periodo nel quale non ci siano frequenti precipitazioni atmosferiche» e per questo non sono state ancora effettuate.

I fondi destinati a via Mercalli sono un sesto di quelli complessivamente stanziati.«Con un successivo appalto, già finanziato si interverrà sul cancello carrabile, su presidi antincendio e sui cancelli della sezione autogrù e gli ascensori».

