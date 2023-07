Infiltrazione nelle cantine  

Non piove ma nelle case popolari di via Tiepolo i segni delle infiltrazioni sono presenti tutto l’anno. Anche adesso che le temperature sono sopra i 35 gradi. Quando le piogge sono abbondanti le cantine si allagano e l’ascensore va in tilt. Poi, con il bel tempo, le infiltrazioni diminuiscono ma non spariscono del tutto. Anzi.

«Il Comune ci aveva garantito degli interventi risolutivi. Invece niente. La situazione è sempre la stessa», protestano gli abitanti delle palazzine.

