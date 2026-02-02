Infiltrazione d’acqua e calcinacci, la palestra è in pezzi 

La palestra comunale di via Foscolo è utilizzata dagli studenti dell’istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea” e dagli atleti delle società sportive sangavinesi, ma da tempo il soffitto dei bagni presenta un grave stato di incuria. Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa ed Emanuela Cruccu hanno presentato una interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea e all’assessore allo sport Simone Angei in cui chiedono quali interventi urgenti sono previsti per ripristinare il soffitto dei bagni, eliminando infiltrazioni e la caduta di calcinacci.

«Questi disservizi», rimarcano i sei consiglieri comunali, «evidenziano una grave carenza di controllo, programmazione e attenzione verso gli sport giovanili, che richiedono continuità, ambienti adeguati e condizioni di sicurezza particolarmente attente. Chiediamo al sindaco e all’assessore allo sport quali azioni sono state programmate per garantire la piena funzionalità e sicurezza degli spogliatoi e in particolare per le giovani utilizzatrici della scuola di danza e non solo. Vogliamo sapere entro quali tempi si prevede di completare questi interventi per rendere i bagni e gli spogliatoi nuovamente sicuri e fruibili da parte di tutte le società sportive».

Così ad oggi costituisce una situazione di pericolo soprattutto il soffitto che versa in condizioni precarie con evidenti infiltrazioni d’acqua e caduta di calcinacci, un fatto che crea dei rischi per l’incolumità delle persone che utilizzano il bagno (in particolare per bambini e per ragazzi). «Inoltre», concludono i sei esponenti dell’opposizione, «negli spogliatoi le infiltrazioni d’acqua hanno provocato un problema tale da determinare la mancanza di illuminazione nei locali adibiti a spogliatoio, costringendo le bambine della scuola di danza a portare una pila per potersi cambiare in sicurezza. In più anche all’interno della palestra l’assenza di corrente nella linea delle prese non ha consentito l’utilizzo dell’impianto audio per le attività di danza». ( g. pit.)

