Infezioni in paese, test sull’acqua 

L’helicobacter colpisce in paese e il Comune invia una segnalazione ad Asl e Abbanoa affinché si eseguano i controlli sull’acqua di rete. L’allarme è scattato quando alcuni cittadini di Pabillonis sono stati infettati dal batterio che può essere artefice di problematiche dell’apparato digestivo come la gastrite: le famiglie in cui sono presenti le infezioni non hanno avuto contatti reciproci e ciò che li accomunerebbe è, appunto, l’acqua di rete.

La segnalazione

«Per opportuna conoscenza e analisi del fenomeno, si comunica che è pervenuta al protocollo del Comune, la segnalazione di infezione da helicobacter pylori che avrebbe interessato diverse famiglie, anche non entrate a diretto contatto tra loro. Nella segnalazione si sospetta la contaminazione delle acque potabili della rete idrica. Si ritiene pertanto utile effettuare i dovuti accertamenti in merito per garantire la tutela della salute dei cittadini», scrive il sindaco Riccardo Sanna ai due enti. Il batterio ha colpito ragazzi e adulti fino a 80 anni. «Nell’ultimo mese almeno cinque pazienti hanno richiesto i medicinali, ma non si sa cosa sia successo e quali siano le cause», conferma la farmacista del paese Maria Grazia Virdis.

Le risposte

Considerate le risposte di Asl e Abbanoa, la causa sarà da ricercare altrove. «L’Helicobacter pylori non è un batterio ricercato nelle acque destinate al consumo umano perché la legge non lo prevede, pertanto non è un controllo svolto dalla Asl», comunicano dalla Asl del Medio Campidano. Attraverso una nota stampa, Abbanoa aggiunge: «L’acqua erogata nella rete idrica del Comune è sicura e sottoposta a regolari controlli sia da parte dei laboratori certificati di Abbanoa, con continui test su valori chimici e biologici, sia da parte del Servizio igiene e alimenti dell’azienda sanitaria locale. Siamo certi che anche i prossimi campionamenti confermeranno tale situazione per la rete cittadina». Non ci sarebbero criticità nell’acqua della rete Abbanoa ma non si esclude la contaminazione in acque non trattate: «Come attestato da tutti gli studi scientifici, gli acquedotti pubblici non presentano le condizioni adatte alla proliferazione dell’helicobacter pylori. Il livello di disinfezione esclude che ci possa essere una contaminazione che è tipica, invece, di acque non trattate», aggiunge Abbanoa che, oggi ha programmato dei controlli analitici straordinari di sicurezza per escludere definitivamente il problema. ( g. g. s. )

