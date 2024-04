Inferriate al posto del muro? 

A Monte Gurtei i lavori procedono, ma il terrore del muro di cinta pericolante dell’ospedale Cesare Zonchello (in via Ragazzi del '99) è oggetto di dibattito costante tra cittadini, Comune e Asl. Il muro si trova in uno stato precario da decenni. Come ribadito più volte dal sindaco Andrea Soddu, il muro sarebbe di competenza della Asl 3, guidata dal direttore generale Paolo Cannas, e quindi il Comune non avrebbe voce in capitolo (cosa che invece hanno per il rione). Stando agli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Asl di Nuoro, il finanziamento di qualche decina di migliaia di euro per porre rimedio alla cinta muraria pericolante sarebbe arrivato, ma non sarebbe stato speso. L’ingegner Paolo Costa è stato incaricato dalla Asl. Alla base dello stallo pare esserci il progetto, che prevede l’abbattimento delle mura perimetrali del parco ospedaliero per sostituirle con delle inferriate, in maniera tale da garantire una certa visibilità all’esterno. Il nodo è al centro di un dibattito interno per capire cosa sia meglio fare, anche per conservare la storia del luogo.

