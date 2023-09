Inferno sulla strada a Cagliari Muoiono quattro ventenni 

Superavano a malapena gli ottant’anni. Ma lo facevano in quattro. In pochi secondi, le loro vite ancora in costruzione sono state spazzate via nel terrificante incidente all’alba di ieri in viale Marconi, pochi metri più avanti del cavalcavia dell’Asse mediano di scorrimento, dopo una notte trascorsa ballando in un chiosco del Poetto. Quattro morti, due feriti: tutti ragazzi, tutto in pochissimi secondi. La più grande aveva 24 anni: si chiamava Anna Giorgia Banchero, la piange l’intero rione di Sant’Elia. Per le altre tre vittime, così come per i due feriti, gli anni di età sono 19. Li aveva Alessandro Francesco Sanna, di Assemini, morto al volante della Ford Fiesta di sua madre, capovolta sulla strada. Li aveva Simone Picci, la cui tragica scomparsa ha lasciato attonito il quartiere cagliaritano di San Michele. E li aveva Najibe Lavinia Zaher, figlia del consigliere comunale di Selargius, Omar. Nel violentissimo urto si sono salvati il cagliaritano Manuel Incostante, mandibola fratturata e altre lesioni non gravi, ricoverato al Policlinico dell’Aou a Monserrato, e un altro asseminese: Alessandro Sainas, ricoverato all’ospedale Brotzu. Entrambi guariranno in un mese, a entrambi è stato difficile comunicare la morte dei loro quattro amici nello schianto in viale Marconi.

L’indagine

L’intero personale della Polizia locale che era in turno ieri mattina, coordinato sul posto dal loro dirigente, si è dedicato a questa tragedia: per comprenderne la dinamica, per dare un nome alle quattro vittime, per avvisare le famiglie dei ragazzi morti e dei due feriti del destino dei loro ragazzi. La Ford Fiesta è stata rimossa alle 9 del mattino, l’ultimo corpo che era coperto da un lenzuolo sull’asfalto è stato portato via mezz’ora più tardi: l’impresa funebre li ha trasportati nell’obitorio del cimiteri di San Michele uno per volta, quando la sostituta procuratrice Rossana Allieri ha dato l’assenso. E man mano che la luce aumentava, col sorgere del sole, lo scenario si rivelava sempre più tragico.

La ricostruzione

Gli agenti della Polizia locale, che per diverse hanno chiuso al traffico viale Marconi dallo svincolo dell’Asse mediano fino all’incrocio con la strada arginale che scorre dietro l’ex sede di Videolina, sono convinti di aver ricostruito la dinamica di questo incidente banale come solo sanno essere certe tragedie. Di una cosa, sono convinti pur nella ricostruzione ancora da “limare”: la Ford Fiesta, che proveniva da Cagliari e aveva appena superato l’incrocio con via Galvani, stando ai rilievi andava veloce. E nell’abitacolo erano in sei: Sanna (il conducente) e la sua amica Zaher sui sedili anteriori con le cinture allacciate, i quattro amici su quelli posteriori ma senza le cinture. Infatti saranno loro, dopo l’urto, a essere sbalzati fuori dall’utilitaria. Poco dopo le cinque e mezza del mattino, la Fiesta attraversa dunque l’incrocio di Genneruxi e va veloce in direzione di Quartu. Ma un centinaio di metri dopo, all’incrocio con le rampe dell’Asse mediano, viale Marconi diventa a senso unico da Quartu verso Cagliari, la svolta a sinistra sull’Asse è obbligatoria. È ancora buio: Sanna forse non sa del senso unico, forse valuta impossibile imboccare la rampa a quella velocità oppure non si accorge di trovarsi improvvisamente contromano perché dopo il ponte inizia il senso unico da Quartu.

Manovra disperata

E poi c’è il cordolo che delimita la corsia per gli autobus del Ctm, che Sanna vede e con una sterzata riesce a evitare, ma poi raddrizzare nuovamente la traiettoria dell’auto - peraltro, appesantita da sei passeggeri - resta un tentativo, non un successo: la Fiesta imbocca la corsia dei bus ma la ruota anteriore destra, sempre secondo la Polizia locale, sbatte con violenza sul cordolo del marciapiede all’altezza del civico 107 e l’auto perde aderenza. Poi urta uno dei pilastri al civico 111, meno di venti metri dopo: rimane comunque in strada, però dopo quel passo carrabile riprende il marciapiede con una breve salita di pochissimi centimetri, realizzata per favorire il transito alle carrozzine dei disabili. Quei pochi centimetri diventano una rampa di lancio per la Fiesta, che infatti “decolla” e poi ricade pesantemente sull’asfalto, purtroppo sul tettuccio dopo essersi ribaltata. Ed è un urto terribilmente violento. Sanna e Najibe Zaer hanno le cinture allacciate, ma muoiono entrambi sul colpo: probabilmente, la ricaduta dell’auto capovolta ha leso il capo di entrambi. I quattro giovani seduti sul sedile posteriore, invece, volano fuori da portiere e finestrini. Atterranno molto duramente Simone Picci e Anna Giorgia Banchero, che muoiono come Sanna e Zaer. Si salvano invece Incostante e Sainas: per il primo (ricoverato al Casula dell’Azienda ospedaliero universitaria di Monserrato) non ci sono preoccupazioni, e per quanto riguarda Sainas (che è invece al Brotzu) c’è un po’ solo un più di apprensione.

I soccorsi

La prima pattuglia della Polizia locale, le ambulanze e i vigili del fuoco che giungono all’alba in viale Marconi trovano una scena da apocalisse. E subito partono le comunicazioni via radio, che descrivono una situazione peggiore delle previsioni più pessimistiche: quattro morti e due feriti, tutti giovanissimi. Arriva il dirigente della Polizia locale, Gianbattista Marotto, giungono le ambulanze del 118, i medici capiscono subito che due dei quattro ragazzi distesi sull’asfalto sono morti e soccorrono gli altri due. Più complesso giungere ad Alessandro Francesco Sanna e a Najibe Zaher, intrappolati sui sedili anteriori dalle cinture e dalle lamiere deformate dell’utilitaria capovolta, ma i vigili del fuoco hanno la caserma nello stesso viale Marconi, giungono velocissimi e creano un varco per estrarre i due giovani. Che sono morti, anche loro. Nessuna barella: solo teli bianchi, anche per loro.

I residenti

Ai lati della strada, vicino ai nastri di plastica biancorossi con cui la polizia locale delimita l’area dell’incidente cosparsa di detriti, si radunano gli abitanti dei palazzi nel primo tratto di viale Marconi, che poi cedono il posto alle attività commerciali. Tra loro c’è Michele De Santis, 79 anni: «Abito in quella casa in via Mosca, ho sentito un botto terribile: sono uscito di corsa e sono venuto qui, dove ho trovato tutto questo». Cioè un disastro: di vite spezzate due decenni dopo l’inizio, di dolore che mai, le famiglie di quei quattro ragazzi, potranno dimenticare.

RIPRODUZIONE RISERVATA