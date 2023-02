Inferno in casa, grave un cameriere 

È bastata una scintilla a scatenare l’inferno. Un giovane di 32 anni, Leandro Mattu, cameriere di Bolotana, è rimasto gravemente ustionato nella sua abitazione, in piazza Corte Bella, al centro dell’abitato, dopo una improvvisa fuga di gas. L’incidente si è verificato ieri alle 17.40. Il giovane, stimato in paese, in quella casa viveva da solo. Ora è ricoverato a Sassari in codice rosso.

La ricostruzione

Dopo aver finito il turno pomeridiano al ristorante Sa Zeminera, dove lavora, il giovane pare stesse armeggiando con delle bombole di gas, per una stufa. La piccola abitazione in pochi minuti si è saturata di gas. Forse è bastata una piccola scintilla ad innescare l’esplosione e scatenare l’incendio. Il boato è stato avvertito in tutto il paese e subito sono scattati l’allarme e i soccorsi.

I soccorsi

I primi a intervenire sono stati gli avventori del bar di fronte, i quali hanno capito che c’era qualcuno che era in forte pericolo e senza esitare hanno sfondato la porta a calci. Dietro hanno trovato per terra Leandro Mattu, completamente ustionato, soprattutto nel viso, ma ancora cosciente. Sono intervenuti anche dalla farmacia accanto, sul posto è arrivata subito l’ambulanza medicalizzata del 118 di Bolotana. Il giovane è stato ricoverato d’urgenza a Sassari, al centro grandi ustionati. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bolotana e della compagnia di Ottana. Da Macomer e Nuoro sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e poi a bonificare l’edificio, che è stato fortemente danneggiato. L’intera zona è stata isolata dai carabinieri.