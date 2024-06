Inferno di fuoco vicino alle abitazioni 

Un vero e proprio inferno di fuoco attorno ai confini di San Sperate e Monastir. Le fiamme, nella loro corsa, hanno attraversato decine di terreni privati e carbonizzato rifiuti, capanni degli attrezzi e tanto altro. Non è stato necessario evacuare le abitazioni minacciate dal fuoco (per fortuna poche) nelle periferie sansperatine, ma il rogo ne ha diverse, minacciando anche alcuni animali domestici e arrivando, in linea d’aria, a poche centinaia di metri dal bosco di Pixinortu.

L’allarme

È un bilancio amaro quello che stamattina dovranno affrontare i proprietari dei terreni coinvolti. In cenere decine di ettari di terra, secondo le prime stime. Il fuoco è divampato nel pomeriggio di ieri, prima delle 16,30, secondo alcuni testimoni da un terreno a ridosso della 130dir, quella che collega San Sperate a Monastir, tra il chilometro 10 e 11. Ancora troppo presto per determinare le cause. L’incendio nelle prime fasi era pericolosamente vicino a un deposito di bombole a gas. Subito dopo, a causa del vento, le fiamme si sono divise in tre fronti distinti: uno lungo la Statale (è anche riuscito a scavalcarla), uno che andava verso una villa e un altro verso le campagne, sempre al confine tra i due paesi. Una villa e i cani all’interno sono stati salvati dai soccorsi, mentre il fuoco indisturbato ha carbonizzato un capanno attrezzi che affacciava sulla strada, sulla quale il fumo limitava la visibilità: per evitare incidenti il traffico è stato regolato dai carabinieri.

Il vento

A questo punto, nonostante l’opera di vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile, il rogo ha preso velocità spinto dal vento e si è diretto verso il bosco di Pixinortu, fortunatamente senza raggiungerlo. In compenso tutto ciò che c’era in mezzo è stato bruciato: spazzatura, strutture agricole, recinzioni. Un uliveto è stato pesantemente coinvolto. Alcuni tipi di piante, come i cipressi, hanno fatto da accelerante naturale.

Determinante, intorno alle 18, l’intervento di un canadair decollato dalla base di Villasalto: il velivolo, coi suoi lanci, è riuscito a rallentare l’incendio, arrivato a questo punto al depuratore dell’acqua Abbanoa di Monastir e a minacciare alcune abitazioni, che fortunatamente non è stato necessario evacuare.

In campo

Sul posto sono inoltre intervenuti il personale dell'Agenzia Forestas di Monastir, una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari, e tre squadre di volontari della Protezione civile di Assemini, Monastir e San Sperate.

Proprio la scorsa settimana un agricoltore sansperatino, Stefano Pilia, aveva lanciato l’allarme: parlando della zona a ridosso della 130dir, dove era scoppiato un incendio, aveva puntato il dito contro i «menefreghisti che lasciano i propri terreni in uno stato totale di abbandono, nella più totale incuria, anche dietro continue segnalazioni, senza pensare che accanto a loro ci sono delle aziende con giovani imprenditori ricchi di sogni e speranze».

RIPRODUZIONE RISERVATA