Inferno di fuoco: tre auto distrutte da un rogo doloso 

Inferno di fuoco e paura in via della Rinascita. Completamente carbonizzate tre auto parcheggiate nel piazzale condominiale, tra le palazzine del quartiere popoloso del Villaggio Verde. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.30 di sabato, quando gli abitanti sono stati risvegliati dallo scoppio dei pneumatici e dal rumore dei vetri delle auto ridotti in frantumi. L’incendio appiccato ad una Fiat 600 ha scatenato il rogo e, in pochi istanti, le lingue di fuoco hanno avvolto i mezzi vicini, due Opel Corsa di proprietà di un pescatore. L’uomo è sceso in strada quando ormai l’incendio aveva distrutto le carrozzerie. Nel mirino dei piromani l’utilitaria di Gavino Luzzu, carrozziere di 56 anni. La sua auto si trovava tra le due vetture. Tutte divorate dalle fiamme. I tre mezzi erano gravati da fermo amministrativo, coperti da un telo e in sosta da mesi. «Ho visto scappare dei ragazzini», dice il proprietario della Fiat 600, «in poco tempo si sono quasi volatilizzati». L’allarme è stato lanciato da uno dei residenti della palazzina adiacente. «Mi ha svegliato il forte odore di gomme bruciate, ho visto le fiamme partire dalla Fiat e una colonna di fumo innalzarsi fino al primo piano», racconta, Nicola Arru. L’ennesimo atto incendiario sul quale indagano i carabinieri.

