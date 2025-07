Un inferno di fuoco: da Villacidro a Uta, passando per Serramanna, Decimomannu, Villaspeciosa, San Sperate. Il Sud Sardegna ieri è stato devastato dagli incendi con aziende agricole ridotte in cenere, strade chiuse e decine di persone in fuga dalle fiamme, tra loro un bimbo di soli 15 mesi portato via insieme a tutta la famiglia da una casa di campagna.

